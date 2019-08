Zé Luís voltou à ‘sua’ Rússia e saiu feliz

Pouco tempo depois de deixar o Spartak Moscovo para rumar ao FC Porto, Zé Luís voltou à ‘sua’ Rússia com a nova camisola. E foi mesmo no país que o acolheu durante quatro épocas que se estreou em jogos oficiais pelos dragões, tendo sido determinante no desfecho do resultado, já que foi ele a ganhar a falta que Sérgio Oliveira acabou por transformar no único golo do encontro.

"É sempre bom começar a ganhar. Fizemos aquilo que queríamos, que era sair com a vitória. Além disso conseguimos não sofrer golos, que era algo também muito importante para nós. O objetivo foi cumprido, perante um bom adversário. Felizmente conseguimos superá-lo", analisou o cabo-verdiano, em declarações ao Porto Canal.

Apesar de não ter sido opção inicial de Sérgio Conceição, Zé Luís saltou do banco aos 74 minutos para render Soares e estrear-se com a camisola do FC Porto. Quem não gostou muito foram os adeptos da equipa da casa, que assobiaram quando o ‘speaker’ anunciou o seu nome. E não é caso para menos, uma vez que, pelo Spartak Moscovo, o dianteiro marcou cinco golos ao Krasnodar.