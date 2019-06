Zenit aproxima-se de Luis Díaz

Depois de Bruma ter acabado por rumar ao PSV Eindhoven, o FC Porto aponta a Luis Díaz como potencial reforço do lado esquerdo do seu ataque. O colombiano, de 22 anos, subiu na hierarquia de alvos azuis e brancos, mas os dragões poderão ter entrado demasiado tarde no processo. De acordo com a informação veiculada ontem pelo portal Mais Futebol, o jogador e o seu clube, o Junior Barranquilla, já se comprometeram com o Zenit, da Rússia.

A informação não foi passível de ser confirmada em tempo oportuno, num dia em que Luiz Díaz começou o jogo da Colômbia contra o Chile, dos quartos-de-final da Copa América, sentado no banco dos suplentes. Caso a mudança para a Rússia venha a concretizar-se, o FC Porto terá de se focar num novo alvo. Contudo, se ainda for possível desviar Luis Díaz, a SAD fará um esforço pelo mesmo, uma vez que o jogador passou a ter caráter de prioritário.