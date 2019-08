Zenit oficializa chegada de Osorio

O Zenit, adversário do Benfica na Liga dos Campe ões, oficializou a contratação de Osorio, central que chega à Rússia por empréstimo do FC Porto.





Yórdan Osorio, de 25 anos, ficará na Rússia pelo menos até ao final da temporada, com o Zenit a poder depois exercer uma opção de compra pelo jogador.Osorio chegou a Portugal em 2016/17 para jogar no Tondela. Já no FC Porto fez apenas um jogo em 2017/18, seguindo-se um empréstimo ao V. Guimarães.