Feirense vence Arouca em jogo-treino

O Feirense venceu esta quarta-feira o Arouca por 3-1, em jogo de preparação das duas equipas para a nova época, disputado no complexo desportivo do clube de Santa Maria da Feira.





João Victor, por duas vezes, e Vítor Silva marcaram para a equipa orientada por Filipe Martins, enquanto Kevin fez o golo do Arouca.Vítor Silva, autor do terceiro golo do Feirense, foi utilizado por Filipe Martins, apesar de ainda não estar vinculado ao clube fogaceiro. O médio, que já vestiu a camisola do Sporting e que na época passada representou o clube espanhol Deportivo, da Corunha, mantém conversações com a SAD do Feirense para um possível acordo entre as partes.