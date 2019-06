Alas do ataque estão carenciadas

O Feirense já assegurou seis reforços para a próxima temporada, mas esta meia dúzia ainda não é suficiente para suprir algumas lacunas do plantel.Exemplificando, aborde-se o facto dos fogaceiros terem apenas dois extremos nesta altura. São os casos de Kuca e Fábio Sturgeon. O primeiro chegou em janeiro e participou em parcas quatro partidas, ao passo que o segundo foi sempre alguém com estatuto bem consolidado dentro da equipa: 33 jogos e 3 golos.Luís Machado terminou o contrato e deixou o conjunto santamariano e Mateus Anderson, emprestado em janeiro pelo Vila Nova, regressa ao Brasil, pelo que, numa leitura lógica, se perspetive que o Feirense contrate dois extremos para contrabalançar estas duas saídas.É certo que existem outros jogadores no plantel que se podem disponibilizar para jogar na posição de extremo, mas Filipe Martins não quererá começar a pré-época com desequilíbrio nas faixas do ataque.