Alphonse acaba com a escassez

Numa altura em que o trio Cris, Marco Soares e Crivellaro se encontra de fora devido a lesões, há um nome que emerge da discrição e atravessa fase nunca antes vista no Marcolino Castro: o médio-defensivo camaronês Kódjo Alphonse.O centro-campista aproveitou uma altura de escassez de opções para Nuno Manta dispor no miolo e prepara-se para somar o quarto jogo consecutivo a titular, frente ao Tondela, depois de Mirandela, FC Porto e Marítimo.Não é jogador de dar muito nas vistas e talvez seja por isso que, aos 25 anos, some apenas seis golos em toda a sua carreira sénior, mas a influência de Alphonse vê-se noutros parâmetros como a capacidade de equilibrar a equipa e ocupar os espaços com inteligência.Alphonse chegou no início da temporada passada a Santa Maria da Feira, proveniente do Gil Vicente. Com pouco espaço no plantel de Nuno Manta, rumou por empréstimo de volta a Barcelos a meio da época, depois de participação em quatro jogos pelos fogaceiros. No Gil Vicente, fez 18 na segunda metade de 2017/18 e assumiu-se rapidamente como titularíssimo.Esta temporada já leva os mesmos quatros jogos oficiais pela equipa principal do Feirense da época transata e prepara-se para suplantar esse registo, amanhã, com o Tondela. Também fez um jogo pelos sub-23… Uma coisa é certa: como se viu frente ao Marítimo, a parceira Babanco-Alphonse transmite saúde ao setor intermédio do emblema de castelo ao peito.