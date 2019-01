Alphonse rescinde com o Feirense e ruma à Arménia

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O médio Kódjo Alphonse rescindiu contrato com o Feirense para representar o FC Ararat Erevan, do campeonato da Arménia, revelou esta quarta-feira fonte do clube da Liga NOS à Agência Lusa.O jogador costa-marfinense chegou a Santa Maria da Feira na temporada 2016/2017, sendo que esta época chegou a ser opção do treinador Nuno Manta Santos em sete jogos da equipa profissional, representando ainda os sub-23 na Liga Revelação, no duelo com o Desportivo das Aves [1-2].O médio de 25 anos, formado no Stade d´Abidjan, da Costa do Marfim, chegou a Portugal na temporada 2011/2012 para representar o Desportivo de Chaves, passando ainda por clubes como Mirandela, Gil Vicente, Oliveirense e Académico de Viseu.