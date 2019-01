Aly está a ter um arranque a todo o Ghaz(al)

Chegou, viu e impôs-se na equipa titular de Nuno Manta. Reforço de inverno, Aly Ghazal foi titular nos dois últimos jogos oficiais.A aceitação de Aly Ghazal por parte da massa associativa é inegável no que toca à opinião sobre o internacional egípcio. Numa iniciativa original do departamento de comunicação da SAD fogaceira nas redes sociais, Aly Ghazal foi eleito pelos adeptos como o MVP do jogo frente ao Rio Ave e os comentários elogiosos abundaram.O médio-defensivo, de 26 anos, jogou até aos 76 minutos na sua estreia, frente ao Sporting, para a Taça de Portugal, e fez o jogo completo no nulo, em Vila do Conde, no último domingo, a contar para a 18ª jornada da Liga.