Aly Ghazal e o regresso ao futebol português: «Já era uma vontade antiga»

Aos 28 anos, Aly Ghazal regressa ao futebol português, pela porta do Feirense, tendo sido oficializado domingo como reforço dos homens de Santa Maria da Feira. Hoje já falou à assessoria da SAD e dá conta deste negócio ter sido uma espécie de namoro antigo."Esta já era uma vontade antiga, quer da SAD, quer minha. Gostei do projeto que me foi apresentado, das ideias dos responsáveis e da forma como sempre conversaram comigo. Em cada conversa vi a ambição que têm. Gosto de projetos vencedores e também vejo no Feirense um clube que potencia os seus jogadores. O Vaná e o Etebo são dois bons exemplos disso. Gostava de voltar à Europa e acredito que terei muito sucesso e muitas alegrias aqui no Feirense", afirmou o médio-defensivo, que chegou dos norte-americanos dos Vancouver Whitecaps, da Major League Soccer (MLS).Com já muitos minutos de competição na MLS ao longo dos últimos meses, Ghazal diz-se pronto para corresponder às exigências de Nuno Manta e vê na equipa capacidade para sair de posições perigosas da Liga. "Temos potencial para muito mais e todos sabemos que no futebol tudo muda muito rápido. Vamos voltar rapidamente às vitórias e teremos confiança e tranquilidade reforçadas. Quanto a mim, estive a jogar até há bem pouco tempo e serei opção para o treinador mal ele queira. Tenho experiência para ajudar a mudar a situação da equipa. Sinto o grupo unido e com vontade de dar a volta por cima", finalizou.