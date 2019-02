Aly Ghazal fez treino condicionado

Ao contrário do que se poderia imaginar depois de Aly Ghazal ter caído sobre o relvado do Estádio do Bessa, no último sábado, com queixas na perna direita, o médio internacional egípcio não contraiu nenhuma lesão muscular e, esta quinta-feira, fez trabalho condicionado sobre a relva do Complexo Desportivo Feirense.Boa notícia para o treinador Filipe Martins, pois o centro-campista, de 26 anos, tem sido o reforço que mais se afirmou no onze dos fogaceiros. Desde que chegou tem sido ele e mais 10. Existe, deste modo, possibilidade de Ghazal ser opção para a estreia do novo técnico santamariano, domingo, em duelo com o Sporting.