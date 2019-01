André Moreira: «Tenho a certeza que vou corresponder às expectativas»

André Moreira é uma das notícias de mercado desta quarta-feira, depois de ter trocado o Atlético Madrid pelo Feirense a. O guarda-redes já treinou hoje às ordens de Nuno Manta."Vi este convite como uma boa oportunidade para voltar a jogar. Confio nas minhas capacidades e, quando o treinador entender, tenho a certeza que vou corresponder às expectativas. Quero agradecer ao Feirense o convite que me fez para regressar a Portugal", afirmou o guardião, de 23 anos, no seu primeiro dia em Santa Maria da Feira.Em declarações à assessoria da SAD fogaceira, André Moreira passa total crédito ao grupo de trabalho que encontrou: "Não tenho dúvidas de que temos um grupo de trabalho que, no final da temporada, vai festejar o seu grande objetivo. Senti, neste primeiro dia, a união da equipa. O grupo recebeu-me bem e, juntos, vamos dar alegrias aos nossos adeptos."Em Portugal, Moreira já se havia destacado, por exemplo, em 2015/16, como titular indiscutível do União da Madeira, na altura na 1ª Liga, na temporada transata foi o dono da baliza do Belenenses e, na primeira metade desta época, esteve no Aston Villa, onde foi suplente de Orjan Nyland, titular da seleção da Noruega.Na Feira, André Moreira vai lutar pelo seu lugar entre os postes santamarianos.