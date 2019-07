Apresentação oficial na próxima sexta-feira

O Feirense marcou para a próxima sexta-feira a apresentação oficial do plantel e dos novos equipamentos para 2019/20. O evento, à imagem do que aconteceu na época passada, decorrerá na Alameda do Tribunal.

A noite de festa inicia-se às 20 horas, ao som do DJ Miguel Barros, enquanto a mascote Billas acolhe todos os feirenses que acorrerão à alameda, onde haverá também uma 'street food'.

O espetáculo em si começa às 21 horas, com as atuações do animador Joel Ricardo Santos, do músico Ricardo Azevedo, dos 'All About Dance' e da freestyler Ana Silva, antecipando a apresentação dos equipamentos para a nova temporada, bem como a subida a palco de todo o plantel principal dos fogaceiros.