Babanco e Bruno Brígido reintegrados

O guarda-redes Bruno Brígido e o médio Babanco voltaram a treinar-se sem limitações na manhã desta segunda-feira, numa sessão de trabalhos orientada por Filipe Martins com vista à receção ao Moreirense, no próximo sábado.O braisleiro, recorde-se, encontrava-se arredado dos relvados desde a deslocação a Via do Conde, devido a uma pneumonia, ao passo que o cabo-verdiano se lesionou no aquecimento do encontro frente ao Sporting, da Taça de Portugal.Ambos os jogadores estão de novo às ordens do técnico fogaceiro e podem ser opção para o duelo com os cónegos.