Babanco e o jogo com o Sporting: «Oportunidade única para fazermos história»

O último jogo do ano de 2018 do Feirense é no Marcolino Castro e o empate ou a vitória deixarão inscrita a data do próximo sábado na história centenária dos fogaceiros. Para chegar à final four da Allianz Cup, a equipa de Nuno Manta tem de parar o Sporting.Babanco, um dos líderes do grupo, mostra tremenda motivação para um jogo muito aguardado em Santa Maria da Feira. A maré de azar no campeonato é para deixar para trás das costas."Vimos de um resultado que não estava nada nas nossas contas. Já contra o Marítimo não tivemos felicidade, ao sofrer um golo nos descontos, e agora com o Portimonense foi claramente a eficácia a fazer a diferença. Tivemos bola, fomos explorando os corredores, fomos agressivos e intensos. Criámos situações para ganhar. O guarda-redes do Portimonense foi o melhor em campo. Não nos podemos agarrar ao passado e sabemos que temos de fazer mais. Temos de ser mais constantes ao longo dos jogos. Depois de amanhã, existe uma oportunidade única para fazermos história. Com todo o mérito, chegamos a esta fase com três vitórias na Allianz Cup. Fizemos oito golos. Jogamos em casa e devemos aos nossos adeptos esta alegria, mesmo todos sabendo que o campeonato é a nossa grande prioridade. A SAD está a fazer todos os esforços para termos muito apoio e eu também apelo aos nossos adeptos. Venham ao Marcolino, apoiem a equipa, ajudem-nos a conquistar um resultado positivo. Sabemos que vitórias destas podem ser verdadeiros balões de oxigénio para o futuro", sustentou o centro-campista, de 33 anos.Já no que concerne o adversário, Babanco não acha que a derrota em Guimarães fragilize a equipa de Marcel Keizer: "O Sporting estava a atravessar um momento excecional e quererá retificar a derrota de Guimarães. Temos de nos superar. Só uma equipa rigorosa, competente e com capacidade de colocar problemas ao Sporting pode ter sucesso. Em Alvalade, tivemos o mérito de os assustar. Precisamos de ter essa ambição e essa coragem. Depois é ver se somos felizes e se conseguimos ser eficazes."Feirense e Sporting defrontam-se, no Estádio Marcolino Castro, no próximo sábado, a partir das 19h45, para a última jornada do grupo D da 3° fase da Allianz Cup.Por Ruben Tavares