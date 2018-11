Babanco já integrou treino do Feirense

Depois de ter representado Cabo Verde, Babanco foi a grande novidade do treino realizado na manhã desta segunda feira, no Complexo Desportivo do Feirense, naquela que foi a sessão de regresso ao trabalho com o foco no embate para a Taça de Portugal, diante do Marítimo, este domingo.O médio cabo-verdiano tinha voltado no domingo a Portugal na sequência de ter estado ao serviço da sua seleção, alinhando os 90 minutos na derrota de sábado frente ao Uganda, por 1-0, da qualificação para a CAN’2019.Marco Soares, compatriota e parceiro de braçadeira de Babanco nos tubarões azuis, não foi chamado por Rui Águas porque tem tido problemas físicos, dos quais já recuperou na totalidade ainda recentemente.Assim sendo, abre-se novamente a possibilidade, ainda inédita, dos capitães da seleção cabo-verdiana alinharem lado a lado no meio-campo titular dos fogaceiros…