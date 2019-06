Babanco vai bater recorde de longevidade

Babanco é um dos nomes mais influentes do plantel do Feirense e vai cumprir o maior tempo de ligação a um mesmo clube desde que chegou ao futebol português. 2019/20 será a quarta temporada ao serviço dos fogaceiros, superando as três a representar o Estoril, entre 2013 e 2016.





O internacional cabo-verdiano chegou a Santa Maria da Feira em 2016/17 depois de uma curta passagem pelos cipriotas do AEL Limassol. Daí para cá, Babanco fez 73 jogos de castelo ao peito pela equipa principal, mais um pelos sub-23.O centro-campista, de 33 anos, é o segundo capitão de equipa, a seguir ao emblemático Cris. Se a renovação de Cris é um assunto que está na ordem de trabalhos da SAD, a continuidade de Babanco é outro elemento de fortalecimento coletivo que Filipe Martins quererá capitalizar.