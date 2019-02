Sérgio Barge foi suspenso por seis dias na sequência da expulsão no jogo frente ao Moreirense, do último sábado.Conforme é relatado no relatório do árbitro Manuel Oliveira, o team manager dos fogaceiros disse "Não vês um c..." na direção do árbitro, tendo de imediato recebido ordem de expulsão.O dirigente foi também multado numa quantia de 287 euros e está impedido de estar no banco no duelo forasteiro de sábado, frente ao Belenenses.