Boas memórias vimaranenses dão esperança

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A última vitória do Feirense no campeonato foi há uma volta atrás, em Guimarães, mas os bons resultados recentes com os vimaranenses são indicadores de esperança e otimismo para os comandados de Nuno Manta que, numa série de quatro empates consecutivos na Liga, quer converter a recente tendência de ‘não derrota’ em vitórias.Os dois últimos confrontos com os vitorianos resultaram em vitórias fogaceiras. Primeiro, em jogo no Estádio Marcolino de Castro, golos de João Silva e Briseño resultaram num triunfo, já na parte final do jogo, por 2-1, numa das últimas jornadas da última edição do campeonato, o que foi muito importante para a permanência alcançada.Na 2.ª jornada desta Liga, a equipa de Santa Maria da Feira, novamente nos últimos minutos, venceu (1-0) com a ‘traição’ do ex-V.Guimarães, Fábio Sturgeon, fazendo do emblema feirense à altura um dos líderes da prova. Dezassete jogos depois, muita coisa mudou e segunda-feira, às 21h15, há nova história para escrever.