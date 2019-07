Boupendza é o 9° reforço do Feirense

O Feirense garantiu a contratação de Aaron Boupendza. O avançado, internacional A pelo Gabão, jogava em França desde 2016, altura em que foi descoberto por observadores do Bordéus, durante a Taça das Nações Africanas.Boupendza já se encontra em Portugal e hoje até se deve mostrar a Filipe Martins no encontro de preparação diante do Berço, no Marcolino Castro.O gabonês é o 9° reforço dos feirenses depois de Ricardo, Guilherme Ramos, Ícaro, Ruca, Zé Ricardo, Christian, Fati, João Victor e N'Sor.