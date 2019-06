Briseño a um passo do Chivas

Briseño está cada vez mais perto do Chivas. Segundo a imprensa mexicana, o defesa-central passou os últimos dias em Guadalajara, de onde é natural, e o acordo para assinar pelo emblema mexicano deve estar para breve.





O Chivas pode, assim, ter ganho o braço de ferro com o rival América que, pelo que também se veiculou na imprensa local, se mostrou interessado no defesa mexicano. Um regresso ao país natal de Briseño é visto como uma grande oportunidade para o jogador chegar à seleção principal comandada por Gerardo ‘Tata’ Martino.‘El Pollo’ foi figura importante nas camadas jovens do futebol do país tricolor, tendo feito parte da equipa que venceu o Mundial de sub-17, em 2011. Tem mais um ano de contrato com o Feirense e o diretor desportivo do Chivas, Mariano Varela, já confirmou haver negociações com o empresário de Briseño. Deve assinar por três épocas.