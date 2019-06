Briseño já tem casa em Guadalajara

Está para breve o anúncio da transferência de Briseno para o Chivas. O central mexicano, que ainda tem mais um ano de contrato com o Feirense, já se encontra há alguns dias em Guadalajara e a mulher do mexicano utilizou as redes sociais para anunciar que o casal já escolheu a casa onde vai morar.





As publicações de Alethia Sada, conhecida modelo, tiveram, naturalmente, repercussão na imprensa mexicana.