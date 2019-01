Briseño: «O jogo mudou com um grande golo»

Antonio Briseño foi esta quarta-feira um dos elementos do Feirense que mais tentou evitar a derrota diante do Sporting, mas, na ótica do central, tudo mudou com um grande golo, o de Wendel...

"Acho que no primeiro tempo estivemos bem. O jogo mudou com um grande golo deles, que contou ainda com um desvio do Marco (Soares) e a partir daí foi tudo bem mais difícil", analisou o defesa mexicano, de 24 anos, que ontem formou dupla no eixo da defesa com Bruno Nascimento.

Taça foi "bonita experiência"

Para Briseño, a Taça de Portugal será para relembrar, mas o foco de agora é o campeonato. "Foi uma bonita experiência. Vamos ficar na história. Quanto ao campeonato, temos consciência que temos de melhorar. Faremos tudo para sair desta situação em que nos encontramos", garantiu.