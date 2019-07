Bruno Brigido de regresso ao trabalho

Bruno Brigido está de volta aos treinos do Feirense. O guarda-redes brasileiro está recuperado de um pequeno problema no ombro esquerdo que o afastou do jogo de preparação com o Lusitano Vildemoinhos (vitória dos fogaceiros por 4-0), realizado no último dia de estágio em Fornos de Algodres.





No regresso a Santa Maria da Feira, Bruno Brigido está de volta às opções de Filipe Martins.