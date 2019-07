Bruno Brigido falha teste com Lusitano Vildemoinhos

Bruno Brigido foi baixa no treino de Filipe Martins desta manhã de sexta-feira e vai falhar o desafio de amanhã, frente ao Lusitano Vildemoinhos. Tudo por culpa de queixas apresentadas no ombro esquerdo.

O guarda-redes brasileiro fez treino condicionado a um dia do final do estágio em Fornos de Algodres. O jogo-treino que capitula esta semana de concentração no distrito da Guarda terá lugar na manhã de amanhã, no Estádio Municipal de Celorico da Beira, às 10h30.