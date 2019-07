Bruno Nascimento diz "até mais" ao Feirense

Bruno Nascimento vai deixar o Feirense. Depois de José Valencia, foi agora o defesa-central brasileiro que, na primeiro dia nova época, recorreu a uma publicação no instagram para dizer "até mais" ao emblema de Santa Maria da Feira."Hoje se encerra mais um ciclo, me despeço do @cdfeirense onde passei por momentos de intensa alegria mas também como na vida por fases menos agradáveis , porém estou muito feliz com a experiência . Estarei sempre torcendo para que tudo dê certo e agradeço muito todos que me apoiam e apoiaram nosso time . Agradeço também por ter conhecido pessoas incríveis que vou levar a amizade por toda a vida . Um grande abraço ao @cdfeirense e um enorme obrigado", publicou o jogador, de 28 anos, que, em duas épocas, fez 30 jogos pelo Feirense, oito em 2017/18 e 22 na época que agora findou.Restam, doravante, três opções para o eixo da defesa à disposição do técnico Filipe Martins: Flávio Ramos, Ricardo e Ícaro.