Na véspera da receção ao Sporting para a Taça de Portugal, o Feirense anunciou de uma vez três renovações do plantel principal.São os casos do guarda-redes Caio Secco, do defesa-central Flávio Ramos e do lateral-direito Edson Farias. A duração dos respetivos contratos não foi divulgada no breve anúncio de há pouco no site da SAD de Kunle Soname.