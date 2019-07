Caio Secco foi reintegrado

A semana e meia do primeiro jogo oficial do Feirense, diante do V. Guimarães para a Allianz Cup, o treinador Filipe Martins voltou a contar com Caio Secco.





O guarda-redes falhou os dois últimos jogos de preparação, diante de Arouca e Famalicão, devido a fadiga muscular, mas já está reintegrado nos trabalhos da equipa.Petkov, ponta-de-lança búlgaro, realizou treino específico no relvado para gerir o esforço da pré-temporada.