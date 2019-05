Capitão Cris é para renovar

Em final de contrato com o ‘seu’ Feirense, o capitão Cris deve acompanhar a equipa para a 2ª Liga na próxima temporada, sendo que a vontade do médio e da sociedade desportiva fogaceira é prolongar a ligação entre ambas as partes. Formado no emblema de Santa Maria da Feira, Cris, de 35 anos, deve, assim, iniciar a 12ª temporada ao serviço do Feirense, procurando repetir a subida de divisão de 2015/16, o que asseguraria o regresso ao convívio dos grandes.