Capitão Cris recuperou lugar

Cris, capitão do Feirense, tem-se cimentado no meio-campo dos fogaceiros nesta fase final do campeonato, uma vez que é titular de há três jogos para cá. Sábado, no terreno do Santa Clara, o médio, de 35 anos, deve continuar no onze inicial.Cris soma a 11 temporada na equipa principal do Feirense, somando ao todo 318 jogos, sendo um verdadeiro ícone para todos os adeptos dos azuis da Feira.No empate com o Chaves, por exemplo, jogaram de início os quatro capitães de equipa: Cris, Babanco, Tiago Silva e Luís Machado.