Capitão Cris rende Tiago Silva

Num ápice, Rui Costa, perante as reclamações de Tiago Silva, exibiu-lhe dois cartões amarelos e expulsou o nº 10 dos fogaceiros na derrota de anteontem (4-1), com o Sporting. A preocupação alarma Nuno Manta que, assim, se verá privado de um dos seus indiscutíveis para a visita de quinta-feira a Chaves. Para o seu lugar deve entrar o capitão Cris.

Perante tal contexto, Nuno Manta deve confiar mais no experiente médio para estabelecer segurança no sector intermédio, ao lado de Babanco, soltando Crivellaro para tarefas mais ofensivas. Cris usará assim a sua liderança no seio do grupo para diminuir o impacto da falta do ‘cérebro’ da intermediária do Feirense.

Em Trás-os-Montes, Tiago Silva falhará pela primeira vez um jogo da Liga, ele que, em partidas oficiais, apenas não esteve em Mirandela, para a Taça de Portugal, por ter fraturado uma das mãos numa sessão de treino.