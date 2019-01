Castigo de Tiago Silva aumentado de 3 para 4 jogos

O Conselho de Disciplina da FPF retificou, esta sexta-feira, o castigo aplicado a Tiago Silva na sequência da expulsão na partida com o Sporting, no derradeiro encontro da fase de grupos da Allianz Cup, aumentando a referida suspensão de 3 para 4 jogos.Esta decisão prende-se com o facto de, num primeiro momento, o organismo não ter incluído na pena a acumulação de amarelos, algo que, de acordo com o ponto 5 do artigo 164 do regulamento de disciplina, vale a sanção de "um jogo".O médio do Feirense, recorde-se, foi expulso desse encontro após palavras dirigidas ao árbitro Rui Costa, que, no relatório, considerou as declarações do jogador como ofensas e injúrias. "És muito fraco filho da p***", terá dito Tiago Silva ao juíz do encontro.À saída, e de acordo com a mesma nota, o médio disparou também no sentido do 4.º árbitro, dizendo: "És um ladrão do c******. F¡lho de uma grande p***", pode ler-se.Esta situação valeu ao médio uma pena de 3 jogos, à qual acresce agora mais um, por força da retificação executada pelo Conselho de Disciplina.Assim, Tiago Silva, que já ficou de fora da partida com o Chaves, falhará também os duelos com o Santa Clara e o Aves, para o campeonato, bem como o confronto com o Sporting, para a Taça de Portugal.