Claque do Feirense repudia violência policial contra adepto

A claque do Feirense "Civitas Fortíssima 1514" recorreu ao facebook para repudiar um episódio de violência entre um membro da claque e um agente da PSP no final do jogo entre Boavista e Feirense. O ato aconteceu quando a claque do emblema de Santa Maria da Feira se encaminhava para os autocarros.Os "Civitas Fortíssima 1514", enquanto grupo organizado de adeptos que é, vêm publicamente repudiar os atos de violência gratuita que UM agente da Policia de Segurança Publica decidiu praticar contra UM dos nossos membros, o que fez súbita, desmesurada, desproporcional e injustificadamente, tanto que, ato contínuo, todos os seus colegas tiveram uma única preocupação, a de retirar os distintivos com a identificação pessoal.Lamentamos também o súbito desaparecimento do agressor, quiçá por rebate.Lamentamos também o ataque de amnésia que abalou todos os demais agentes que ali se encontravam, pois nenhum sabia sequer o nome daquele agente.Da mesma forma que defendemos que a violência deve ser banida do desporto, somos forçados a defender que este tipo de "autoridade" também o deve ser.Não nós iremos calar, nem iremos parar na defesa de um dos nossos, por justiça, por lealdade mas também para o crescimento e melhoria daquilo que deve pautar o nosso desporto, afinal, todas as semanas cá estamos e continuaremos a estar.Quem não deve, não teme, como tal, autoridade que atua não tem que se esconder, tão pouco, quando de consciência tranquila, sente o dever de pedir desculpa.A autoridade é necessária e tem de ser respeitada sempre, mas quando desmedida, é inútil e passa a ser crime.Ao nosso José Cardoso desejamos as rápidas melhoras, mas sobretudo que o seu internamento seja tão fugaz como as agressões que sofreu.A Direção