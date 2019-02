Crescer com Filipe Martins

"Estamos cada vez melhores", foi a afirmação de Filipe Martins na antevisão, realizada anteontem, do embate desta tarde, na Choupana, e a estatística parece dar-lhe razão. Na sua estreia no banco de suplentes, Martins viu a sua equipa melhorar quase todos os índices estatísticos em relação aos cinco jogos anteriores.Segundo dados do GoalPoint, o Feirense rematou 10 vezes contra o Sporting, superando a média de 6,4 de remates da última mão-cheia de desafios sob o comando de Nuno Manta. A eficácia de passe foi de 72% contra 67%, os duelos ganhos aumentaram em 13 (73-60), os cantos também subiram (8-3), para além de um golo marcado contra 0,8 de média. Já a posse de bola ‘desceu’ de 48% para 47%, mas o rival era um grande. Há que confirmar a melhoria.Com apenas uma semana de trabalho, Filipe Martins fez questão de incutir um estilo mandão na sua equipa. Libertou os seus jogadores, deu-lhes confiança, pediu pressão alta e quis equipa com bola.Foi com esta atitude ousada que a formação de Santa Maria da Feira criou várias oportunidades de golo, marcou um e ainda teve outro anulado.Hoje, às 15h30, o primeiro jogo fora de portas do técnico santamariano é no terreno de um adversário direto e ver-se-á se a tendência dos números se mantém.