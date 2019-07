Cris: «Assumimos o regresso à 1.ª Liga desde o dia em que descemos»

O Feirense apresentou esta noite o seu plantel principal e o de sub-23 na Alameda do Tribunal, em Santa Maria da Feira. O capitão dos fogaceiros Cris foi o porta-voz do grupo de trabalho."Assumimos o regresso à 1.ª Liga desde o dia em que descemos. Este clube merece estar no patamar mais alto do futebol português. Acredito que estamos a construir uma equipa e um grupo de trabalho que vai dar muitas alegrias aos nossos adeptos e que vai conseguir a subida", afirmou o médio, de 35 anos.Após uma hora de animação - stand up comedy 'by' Joel Ricardo Santos, música de Ricardo Azevedo, coreografias dos All About Dance e os malabarismos da freestyler Ana Silva, para além das sempre divertidas aparições do Billas - seguiu-se a tão esperada entrada em palco dos jogadores. Primeiro os Sub-23 e depois a equipa principal. Os adeptos responderam com manifesto apoio."Sabemos que este será um dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos. Chegaram jogadores de enorme qualidade e estamos a formar um grupo muito forte para subir de divisão como todos os feirenses querem", acrescentou ainda o centro-campista, que vai para a 12° época na equipa principal do Feirense.Filipe Martins merece também rasgados elogios de Cris. "É um excelente treinador e um excelente gestor de recursos humanos. Tem uma excelente relação com os jogadores. Mas, acima de tudo, é uma pessoa com enorme ambição e com uma tremenda vontade de ganhar. Acredito que este será um grande ano para o mister e para o Feirense", considerou.Para finalizar, o capitão congratulou-se com a renovação de contrato: "Fiquei muito feliz pela Administração continuar a confiar em mim enquanto capitão e enquanto jogador. Serei mais um, a dar o meu máximo, a lutar pela subida."