Cris: «O primeiro impacto do novo treinador foi muito positivo»

Está a terminar a primeira semana de Filipe Martins no Feirense e, ao mesmo tempo, aproxima-se a estreia do novo treinador, este domingo, em receção ao Sporting. Cris, o capitão dos fogaceiros, apreciou a sua primeira abordagem."O primeiro impacto do novo treinador foi muito positivo. Passou-nos uma mensagem de enorme confiança. Ele, tal como nós, acredita que vamos alcançar o nosso objetivo no final da temporada. Estamos conscientes das dificuldades, mas sabemos bem o que valemos e o que podemos fazer dentro de campo. Temos qualidade para ficar na Liga NOS", afirmou o médio, de 35 anos, em declarações ao site da SAD.De seguida, Cris aprofundou um pouco mais por onde deve passar a concretização do impacto inicial de Filipe Martins. "Retive uma frase do novo treinador: só todos juntos conseguiremos dar a volta a esta situação. Jogadores, equipa técnica, estrutura e adeptos. A começar já neste jogo com o Sporting. Apesar da nossa posição na tabela, é fundamental que os adeptos mostrem toda a sua paixão pelo clube. É muito importante que acreditem em nós e que nos ajudem a conseguir um resultado positivo", defendeu.Por último, e sendo um homem da casa que recolhe a admiração da massa associativa, o capitão deixa uma mensagem de força para travar os leões no Estádio Marcolino Castro: "Contra o Sporting, temos de ser coletivamente fortes, sempre equilibrados. Sabemos que vamos defrontar um adversário que tentará impor o seu jogo, mas só vamos conseguir um bom resultado se tivermos ambição e ousadia. Temos de acreditar que podemos fazer golos, se possível marcar e não sofrer. Mesmo em termos psicológicos, conseguirmos uma vantagem no marcador ia ser muito bom."