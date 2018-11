Cris: «Só um Feirense de qualidade conseguirá vencer»

Com um registo incólume nas taças e um grande desejo de retomar o caminho das vitórias, o Feirense descola rumo aos Barreiros para este domingo disputar um embate da 4ª eliminatória da Taça de Portugal.Cris, o capitão, que até falou no sonho de conquistar uma taça em 2018/19 no dia da apresentação do plantel, falou esta sexta-feira sobre o desafio perante os insulares."Vamos à Madeira com a forte convicção de que podemos seguir em frente na Taça de Portugal. Na eliminatória anterior, conseguimos uma reviravolta e reduzidos a nove elementos. É esse espírito de entreajuda e de conquista que tem de estar presente no jogo com o Marítimo. Temos um plantel de qualidade e com jogadores experientes, muitos deles que já tiveram a alegria de levantar Taças em vários países diferentes", ressalvou o 17 do emblema de Santa Maria da Feira, referindo-se igualmente às conquistas que atestam a experiência de vários elementos do plantel neste tipo de competição.O Estádio dos Barreiros é conhecido como o caldeirão e o médio, do alto dos seus 34 anos, analisa a especificidade deste duelo."Jogar nos Barreiros nunca é fácil para nenhuma equipa. Só um Feirense de qualidade conseguirá vencer o jogo. Precisamos de ser uma equipa solidária, aguerrida, intensa e focada desde o apito inicial. Já demos provas esta temporada da nossa qualidade. Preferíamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos, mas o sorteio ditou mais um jogo fora. Ganhámos em Mirandela, ganhámos em Guimarães, ganhámos no Estoril. Em Alvalade sofremos o golo aos 88 minutos. É este Feirense que amanhã tem de estar presente nos Barreiros. Um Feirense que orgulhe os adeptos", finalizou, mostrando que, apesar de jogarem bem longe do Marcolino, o Feirense sabe como dificultar a vida aos adversários nos seus próprios ambientes.