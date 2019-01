Crivellaro: «As vitórias vão aparecer»

Autor da assistência para o golo de Valencia na Vila das Aves, Rafael Crivellaro entrou com tudo no jogo da Taça com o Sporting e bem que pode ter feito o gosto ao pé. O médio criativo falou ao site da SAD lançando as expectativas fogaceiras para a segunda volta que se inicia, domingo, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave."Contra o Sporting, para a Taça de Portugal, faltou-nos alguma eficácia para reentrar no jogo. Um golo podia ter mudado tudo. O campeonato é a nossa grande prioridade e estamos completamente focados em realizar uma boa 2.ª volta. As vitórias vão, seguramente, aparecer. Temos total confiança nas nossas capacidades", garantiu o número 50 dos santamarianos.Depois de três empates seguidos na Liga, o repto dos azuis da Feira passa por mais um bom resultado a abrir a 2ª volta. "Temos perfeita noção de que temos de fazer uma 2.ª volta melhor do que a 1.ª Precisamos de somar mais pontos e mais vitórias. Vimos de três empates para o campeonato, dois deles fora de casa. É com essa ambição e com uma motivação enorme que vamos a Vila do Conde. Sabemos bem o que temos de lá fazer: evitar erros individuais ou coletivos que permitam ao adversário chegar perto da nossa baliza e, tendo confiança com bola, fazer golos", analisou ainda Crivellaro.O brasileiro assinou, na Vila das Aves, a sua terceira assistência da temporada e Nuno Manta não deve prescindir dele, no próximo domingo.