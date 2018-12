Crivellaro: «Foi complicado entrar logo a perder...»

O médio do Feirense, o brasileiro Rafael Crivellaro, lamentou a falta de controle da sua equipa frente ao Sporting na 3ª jornada do Grupo D da Taça da Liga."Foi complicado sair a perder logo aos 4 minutos, para mais com uma equipa com a qualidade do Sporting. Reagimos, mas sofremos logo de seguida o 2º golo. Fomos para a 2ª parte com o resultado em aberto, tivemos duas oportunidades mas o Sporting na 1ª bola faz o 3-1 e mata o jogo. Foi um resultado pesado e temos de dar a volta em Chaves. Sabemos a fase em que estamos, não fugimos à responsabilidade e tenho certeza que em 2019 vai ser um ano mais feliz para o Feirense."Crivellaro ficou resignado com o desfecho e agora só pensa no Campeonato: "O Sporting tem muita qualidade no plantel, sabíamos que a Taça da Liga passa mais pelos grandes. Demos o nosso melhor, não conseguimos mas o objetivo é o campeonato, a permanência e vamos brigar por isso. Temos de nos unir e dar a volta à situação."