O Feirense, da Liga NOS, perdeu este sábado por 2-0 com a Académica, da 2.ª Liga, em jogo de preparação para a temporada 2018/2019, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.Dois golos de Djoussé, ainda na primeira parte, deram o triunfo à Académica, num jogo disputado à porta fechada e em que ambos os treinadores utilizaram quase todo o plantel à sua disposição.A equipa de Nuno Manta Santos procurou reduzir a desvantagem na segunda parte, mas não mostrou acerto no capítulo da finalização.

Autor: Lusa