Desfalcados para o Dragão

A vitória em Mirandela foi muito sofrida para os fogaceiros (2-1), que terminaram o jogo, com necessidade de prolongamento, reduzidos a nove jogadores depois de dois cartões vermelhos e duas substituições forçadas por lesão. Para além de tudo isto, Nuno Manta ainda recebeu ordem de expulsão depois do apito final...No próximo domingo, a equipa de Santa Maria da Feira joga no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, e, no pior cenário, pode ter oito baixas. Cris, com lesão muscular no adutor direito, e Philipe Sampaio, com traumatismo no joelho direito, realizaram exame ontem e são dúvidas para o jogo com o campeão nacional na sequência das saídas prematuras no jogo da Taça. Noutro plano, existem mais quatro elementos a contas com problemas físicos: Miller, Marco Soares e Crivellaro dificilmente recuperam para domingo e Tiago Silva encontra-se em dúvida.Por outro lado, no que toca a questões disciplinares, Tiago Gomes e Babanco foram expulsos por acumulação no domingo e cumprem castigo com os dragões. Já Nuno Manta recebeu ordem de expulsão de Manuel Mota no túnel de acesso aos balneários e aguarda-se pela decisão do CD, sendo que se perspetiva que o técnico passe apenas com multa. Hoje a equipa volta a treinar.