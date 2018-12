Dezembro apresenta ciclo infernal

Com 2018 a acabar e o meio da temporada quase alcançado, o Feirense ainda se mantém a disputar as três competições com que iniciou a corrente temporada e, no caso das taças, com reais e legítimas esperanças de chegar longe.O preço a pagar por esta campanha prometedora é, e usando o mês de dezembro como exemplo, o ciclo infernal de jogos que se avizinham. Já depois do encontro em pleno Estádio da Luz no primeiro dia deste mês, o Feirense vai disputar cinco jogos entre os dias 10 e 29.Assim, é na próxima segunda-feira que a equipa de castelo ao peito recebe o Marítimo, procurando fugir à zona perigosa do campeonato. Na semana seguinte, segue-se a árdua viagem a Braga para defrontar o conjunto de Abel Ferreira. A meio dessa semana, é a vez da receção ao P. Ferreira para a Taça de Portugal, onde a formação de Santa Maria da Feira procurará atingir os quartos-de-final da prova apenas pela segunda vez na história do clube.Antes do Natal, é no Marcolino Castro, e de novo para o campeonato, que o Feirense recebe um adversário direto, o Portimonense, procurando, dessa forma, passar a quadra natalícia numa posição mais folgada da tabela classificativa. Por fim, a 29, é dia de decisão na Allianz Cup e outra vez em Santa Maria da Feira, frente ao Sporting. Atual líder do grupo D, o Feirense sabe que um empate é suficiente para carimbar o acesso à final four, o que, para Nuno Manta, seria voltar a escrever uma página histórica ao leme da turma fogaceira.Contas feitas, no meio desta sobrecarregada mão cheia de embates, há algo que conforta e alenta as hostes feirenses: é que quatro duelos são em casa e o fator Marcolino poderá fazer a diferença de forma favorável.