Diga: «Vou continuar a dar o máximo»

Diga estreou-se na titularidade pela equipa principal diante do Marítimo na segunda-feira ( 1-1 ) e, ainda que reconheça a tristeza por não terem alcançado a vitória frente aos insulares, o lateral-direito direcciona todas as energias para o duelo de sexta-feira em Braga."Vimos de um resultado que nos deixou muito tristes. A equipa já merecia uma vitória e todos queríamos dar essa alegria aos nossos adeptos. Sabíamos a importância do jogo com o Marítimo e trabalhámos do primeiro ao último minuto para somar os três pontos. Tivemos qualidade e determinação. Em Braga, temos de ser ainda mais consistentes durante toda a partida. O grupo está unido e confiante. Temos as nossas hipóteses em Braga e tudo faremos para continuar a somar pontos", perspectiva o jovem defesa, de 20 anos.Formado no clube e profundamente conhecedor do treinador Nuno Manta, Diga tranquiliza o técnico no que ao esforço da sua parte diz respeito."Trabalhei muito para ter a oportunidade na última jornada. Senti-me confiante e preparado. Ficou o amargo de boca pelo empate já nos descontos. Estou no clube do meu coração, onde comecei a jogar e onde me espero afirmar ao mais alto nível. Conheço o míster há muitos anos e ele sabe que pode contar sempre comigo. Vou continuar a dar o máximo para merecer mais oportunidades e para corresponder às expectativas que a SAD e a equipa técnica depositaram em mim para esta época", acrescentou, decidido.Tudo indica que Diga se manterá titular diante da equipa de Abel Ferreira, logo num jogo em que Edson Farias, parceiro da ala direita, estará de fora por castigo.