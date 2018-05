Depois dos emprestados Zé Manuel e Karamanos, há mais uma saída confirmada no Feirense. Luís Rocha está em final de contrato e tem em mãos uma oferta para emigrar pela primeira vez na carreira. O Dínamo Minsk já apresentou uma proposta concreta ao central que aos, 31 anos, viu com bons olhos aventurar-se no futebol da Bielorrússia.

Luís Rocha tem uma oportunidade única de fazer um contrato chorudo e a possibilidade de disputar a Liga Europa e até mesmo de lutar pelo título nacional foram outros motivos que levaram o central a despedir-se dos colegas do Feirense. A oficialização da mudança para o Dínamo Minsk só terá lugar no início do mês de julho uma vez que o jogador tem ligação aos fogaceiros até ao final deste mês de junho.

Apesar de ser um nome conhecido da maioria dos adeptos do futebol português, a verdade é que Luís Rocha só há duas temporadas deu o salto para a 1ª Liga. Antes tinha representado Freamunde, Sp. Covilhã e Vizela sempre em divisões secundárias. Na Bielorrússia vai vestir a camisola de um histórico. O Dínamo Minsk já venceu seis campeonatos, três taças, esteve quatro vezes na Champions e é assíduo na Liga Europa.

Autor: Ricardo Vasconcelos