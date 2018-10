Diretor desportivo fogaceiro coloca pressão do lado do FC Porto

O Feirense visita este domingo o Estádio do Dragão, em partida a contar para a 8ª jornada da Liga NOS, e Pedro Bessa, diretor desportivo da turma fogaceira, crê que os comandados de Nuno Manta podem ir ao reduto azul e branco "roubar pontos ao campeão nacional"."O CD Feirense vai lá com a intenção de fazer o que tem feito em todos os jogos: lutar por pontos do primeiro ao último minuto", referiu, frisando que este "é daqueles jogos que todos os jogadores gostam de jogar".Apesar de esta ser uma deslocação historicamente difícil, num terreno onde os fogaceiros nunca venceram, Pedro Bessa acredita que o FC Porto está mais pressionado a ganhar. "Vai ser um jogo com menos preocupações para o treinador do CD Feirense porque a pressão está toda do lado do FC Porto. Jogam no Dragão, perante o seu público e pelo que se diz até devem ter casa cheia", apontou.Sobre o arranque de temporada dos pupilos de Nuno Manta, o dirigente fez um balanço "positivo", embora sublinhe que há espaço para "melhorar". "Temos tido um arranque de temporada positivo, mas, internamente, achamos que podia estar a ser um pouco melhor. Claudicámos em alguns jogos em casa... Se defensivamente temos estado muito bem, ofensivamente podemos melhorar", concluiu.O embate entre FC Porto e Feirense está agendado para domingo, pelas 17.30 horas.