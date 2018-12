Edinho avista titularidade para Braga

João Silva saiu lesionado com queixas no gémeo direito com o Marítimo e realizou ontem ressonância magnética, não se conhecendo até à hora do fecho desta edição o diagnóstico.Neste contexto, é de prever o regresso à titularidade de Edinho diante do Sp. Braga, já esta sexta-feira. O ponta-de-lança, de 36 anos, tem cinco golos esta temporada, e procura retomar a forma fulgurante com que iniciou 2018/19. A sua sede de golos ficou bem patente na partida de anteontem. Depois de substituir João Silva, Edinho marcou um golo, mas os seus festejos efusivos foram inconsequentes, uma vez que foi anulado por fora-de-jogo. Nos descontos, já depois de o Marítimo ter empatado, Edinho teve no pé direito o golo da vitória, mas Amir negou-lhe as intenções. Em Braga, pode voltar a marcar numa casa que bem conhece...Noutro âmbito, Edson Farias levou o quinto amarelo já depois do termo do encontro e falha igualmente o duelo com os guerreiros. Sturgeon deverá ser o substituto.