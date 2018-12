Edson, Brian e Billas visitam escola

Edson Farias e Brian Gómez estiveram, esta quarta-feira à tarde, na EB1 de Santa Maria da Feira, mas não foram sozinhos...Este regresso à escola contou com a companhia da mascote do emblema fogaceiro, o Billas.

O lateral e o extremo foram colaborantes com as perguntas animadas das crianças e o padrão das respostas foi indubitavelmente determinado: estão para chegar mais alegrias para a equipa de Nuno Manta, desde logo as possibilidades de atingir os quartos-de-final da Taça de Portugal e a final four da Allianz Cup este mês.

Para além do forte apoio aos jogadores, o Billas arrecadou para si particular protagonismo, pois foi centro de atenções para os alunos da EB1 de Santa Maria da Feira, que 'engoliram' a mascote feirense, provando ser uma raposa amigável para a 'pequenada'.

"Quantas vitórias tens na carreira?" ou "O que é jogar no Feirense?" foram algumas das perguntas dos alunos a Edson e Brian que, na hora dos autógrafos, não tiveram mãos a medir...'Valeu tudo' para levar um autógrafo dos 'craques' do clube da terra, sendo que as fotos que a comitiva do Feirense levou soube a pouco para tantos pedidos no meio de tanta euforia.

Bolas, abraços, sapatilhas, camisolas e mochilas foram 'moedas de troca' para autógrafos e até as professoras quiseram tirar fotos com o Billas.

Cada aluno recebeu igualmente proposta de adesão de sócio e todos acabaram a entoar cânticos do Feirense.

No que ao futebol propriamente dito diz respeito, o plantel de castelo ao peito prossegue a preparação para a receção de segunda-feira ao Marítimo.