Energia de Edson enche o corredor

Filipe Anunciação trabalhou entre 2014 e 2016 com o brasileiro em Paços de Ferreira, quer como jogador quer como treinador-adjunto, e lembra o Edson dessa altura. “Na altura do Paulo Fonseca, em 2014/15, ele chegou a ser utilizado na lateral direita. Lembro-me que, quando chegou a Portugal, tinha algumas dificuldades no momento defensivo e era um pouco impetuoso, entrava quase sempre de primeira”, recorda.





Quatro anos depois, Anunciação constata o crescimento futebolístico do extremo feito lateral. “A sua velocidade e capacidade física, aliadas à competitividade que coloca em todos os momentos, fazem com que se tenha afirmado esta época a lateral e que tenha maior capacidade de recuperar a posição após subir no terreno. Em termos de contenção e outros comportamentos defensivos, como a basculação ou o controlo da profundidade, nota-se a preocupação dele em cumprir com todas as exigências da posição e aí também se vê o trabalho que tem sido feito com ele nos treinos”, salientou o agora treinador, de 39 anos, que foi também lateral-direito em algumas fases da sua carreira como opção de recurso.





Com clareza, Filipe Anunciação exalta méritos comuns entre o jogador, de 26 anos, e a equipa técnica liderada por Nuno Manta. “Não sendo muito alto, ganha muitas bolas de cabeça porque sabe usar bem o corpo e os adversários até podem ser mais altos, mas ele, estorvando com inteligência a ação dos oponentes nos duelos individuais, pode ganhar mais bolas no espaço aéreo. É o que tem vindo a acontecer. Por outro lado, não são só as suas virtudes físicas e técnicas que o fazem vingar, mas igualmente a sua disponibilidade mental para se adaptar às necessidades da equipa. Quando jogas a lateral, a concentração tem de ser muito maior porque jogas mais perto da tua baliza e tens maior responsabilidade defensiva. Há mérito do Edson e da equipa técnica, sem dúvida!”, analisou, por fim.

O que no início dos testes de pré-temporada parecia ser apenas uma solução de recurso em virtude de condicionamentos físicos quer de Diga quer de Tiago Mesquita, está a provar ser uma das grandes novidades de 2018/19 dos fogaceiros: o extremo Edson Farias, em 14 jogos oficiais de castelo ao peito, fez 9 como lateral-direito titular.As laterais do Feirense estão cheias de pendor ofensivo esta temporada. Como se já não bastasse a presença de Edson Farias no lado direito da defesa, do outro lado mora Vítor Bruno, ele que conta igualmente com um passado de extremo. Em 2013/14, Vítor Bruno fez 50 jogos pelo Penafiel e marcou nove golos em temporada de subida dos durienses à 1ª liga. Na época passada, no Boavista, foi quase sempre utilizado um elemento ofensivo.José Shaffer até começa por ser o titular da lateral esquerda do Benfica, em 2009/10, mas rapidamente Fábio Coentrão recua e lhe toma o lugar. É uma das adaptações mais famosas e bem sucedidas de Jorge Jesus.Extremo de origem, em Guimarães, com Rui Vitória, chegou a fazer alguns jogos a lateral-direito. No Nice, em 2015/16, até joga mais na lateral esquerda e no FC Porto, com Sérgio Conceição, vira definitivamente o lateral-direito titular.Aos 27 anos, em 2014/15, ao serviço do Wolfsburgo, Dieter Hecking lança-o na lateral direita e o antes irreverente extremo ganha uma nova vida. Em 2016 é campeão europeu com Portugal e agora, como capitão do PAOK, até tem jogado mais na lateral esquerda.Médio-ala/extremo no Estoril, Rui Águas lança-o a lateral no V. Setúbal, em 2001/02, e, a partir daí, construiu uma carreira ao mais alto nível internacional na posição, com destaque para a conquista de duas Liga dos Campeões e duas Ligas Europa.Fernando Chalana lança-o a ala direito num Benfica 3-0 Sp. Braga da Liga, em 2002/03,num sistema de três centrais. José Antonio Camacho solidifica depois a aposta em Miguel na lateral direita numa defesa a quatro.