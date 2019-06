Exames médicos com início marcado para 27 de junho

O Feirense vai abrir as oficinas para a temporada 2019/20 no próximo dia 27, primeiro dia dedicado aos necessários exames médicos, que se prolongarão nos dois seguintes.





Por sua vez, a bola vai começar a rolar sobre o relvado do complexo desportivo no dia 1 de julho, data onde Filipe Martins já poderá contar com os reforços N’Sor, Ricardo, Zé Ricardo e Ícaro, isto é, sem contar com eventuais caras novas que poderão chegar dentro das próximas semanas…