Exames médicos marcam início dos trabalhos do Feirense

O Feirense deu esta quinta-feira início aos trabalhos para a época 2019/20 com a realização dos habituais exames médicos, num dia em que o capitão Cris renovou com a equipa da Segunda Liga.Após os exames médicos, a equipa que desceu ao segundo escalão começa a treinar na segunda-feira.O primeiro jogo de preparação do Feirense está agendado para o dia 6 de julho, em Santa Maria da Feira, diante do Berço SC, da AF Braga.O clube tem um estágio agendado de 07 a 13 de julho, em Fornos de Algodres, contemplando dois jogos de preparação, o primeiro contra o Académico Viseu, a 10 de julho, e o segundo diante do Lusitano Vildemoinhos, a 13 de julho.Estão agendados mais cinco jogos de preparação, todos no mês de julho: Moreirense (17), Famalicão (20), Águeda (24), Gondomar (26) e FC Porto B (27).A SAD anunciou ainda que Cris, o capitão de equipa, renovou contrato por mais uma temporada.Trata-se da 12ª época de Cris no Feirense, sendo a sexta consecutiva. O médio é o jogador com mais jogos efetuados pela equipa fogaceira, com 318.