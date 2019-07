Experiência são dois postos no eixo da defesa

Pelo que foi possível analisar dos jogos de pré-época do Feirense, Filipe Martins já tem, grosso modo, um onze inicial alinhavado e no eixo da defesa deverá optar pela experiência de Ricardo e Ícaro, eles que até são dois reforços.O primeiro tem 38 anos e chega à Feira com uma carreira que não necessita de apresentações ao nível do futebol português, querendo obter de novo o sucesso da subida de divisão, sabor que sentiu na última temporada ao serviço do Famalicão.Já Ícaro, aos 30 anos, voltou a uma casa onde já havia disputado mais de uma centena de jogos, o que, sem esquecer a sua experiência, esbate a necessidade de uma adaptação a um novo clube e a um novo contexto.Ainda assim, o técnico fogaceiro conta com Guilherme Ramos e Flávio Ramos no plantel como opções para o eixo da defesa e ambos já mostraram argumentos para, a qualquer momento, baterem o pé aos 'trintões'.